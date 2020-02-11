RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1540154115421543

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 187
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
68
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 18:24

тарасов С Уни пополнение/открытие депозита без %.Можете смело пополнять.
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
lubarec
 
Повідомлень: 333
З нами з: 21.03.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 18:34

  lubarec написав:тарасов С Уни пополнение/открытие депозита без %.Можете смело пополнять.

Головне, щоб це був не А-Вклад.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4050
З нами з: 18.08.14
Подякував: 191 раз.
Подякували: 512 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 18:36

klug Туда тоже можно,но осторожно.
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
lubarec
 
Повідомлень: 333
З нами з: 21.03.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 19:54

Re: А-Банк

  clientage написав:КБ начисляют на специальный КБ-счет, а возвращают от 100грн на Зелёную


або на Уні-Голд (в кого ще є )
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7566
З нами з: 01.06.14
Подякував: 198 раз.
Подякували: 475 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 20:02

Re: А-Банк

  greenozon написав:або на Уні-Голд (в кого ще є )

Троха неточно - на бомж Уні ніззя.
Уні з фото і беконтактом можна вивести бонуси.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32385
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1640 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1540154115421543
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN, novichok, ygn і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8161, 8162, 8163
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
81621 9631462
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лют, 2020 20:18
mephala
Юнекс Банк 1 ... 185, 186, 187
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
1861 16751
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лют, 2020 20:04
deneg net
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3831, 3832, 3833
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
38323 4673133
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лют, 2020 19:46
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (16220)
12.02.2020 20:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.