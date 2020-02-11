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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 лют, 2020 18:24
тарасов С Уни пополнение/открытие депозита без %.Можете смело пополнять.
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
Додано: Сер 12 лют, 2020 18:34
Головне, щоб це був не А-Вклад.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 12 лют, 2020 18:36
klug Туда тоже можно,но осторожно.
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
Додано: Сер 12 лют, 2020 19:54
Re: А-Банк
або на Уні-Голд (в кого ще є )
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 12 лют, 2020 20:02
Re: А-Банк
Троха неточно - на бомж Уні ніззя.
Уні з фото і беконтактом можна вивести бонуси.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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