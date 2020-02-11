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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1540154115421543

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 187
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
68
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 18:24

тарасов С Уни пополнение/открытие депозита без %.Можете смело пополнять.
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 18:34

  lubarec написав:тарасов С Уни пополнение/открытие депозита без %.Можете смело пополнять.

Головне, щоб це був не А-Вклад.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 18:36

klug Туда тоже можно,но осторожно.
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
lubarec
 
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Подякував: 4 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 19:54

Re: А-Банк

  clientage написав:КБ начисляют на специальный КБ-счет, а возвращают от 100грн на Зелёную


або на Уні-Голд (в кого ще є )
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 20:02

Re: А-Банк

  greenozon написав:або на Уні-Голд (в кого ще є )

Троха неточно - на бомж Уні ніззя.
Уні з фото і беконтактом можна вивести бонуси.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 23:00

  deneg net написав:
  ol_zy написав:вопрос как именно переводили с карты на карту. С моно перевел и КБ был без всяких заявок. Если вы не получили КБ, а жена получила - не стоит говорить, что никто не получает.

Во-первых, я не писал, что никто не получает. Описываю исключительно свою ситуацию. Поэтому не надо врать.
Во-вторых, я сделал уже стопятсот заявок и на горячке, и в отделении, и в письме на сайте. Первая заявка была 17 декабря. Где ответ на мои заявки? Если я что-то не правильно перевёл, то почему нет мотивированного отказа?
В-третьих, нигде в правилах не написано как именно нужно переводить на карту. Повторяю, моя жена вообще перевела с текущего счёта скунса, а не с карты, и ей кешбек пришёл. Я перевёл конкретно с карты и кешбека болт, как ответа на мои запросы.
Теперь всё понятно?

А как вот это понимать?
  deneg net написав:
  anis написав:Подскажите кешбек за открытие депо при предварительном пополнении зелёной ещё дают или нет?

не дают и не давали
абанка - ещё тот шулер
мне с декабря не начислили никакого кешбека
стопятсот заявок по этому поводу тупо игнорят
письменная заява в отделении тоже в игноре
если вас устаривает ставка, то на неё и рассчитывайте
от этой говнобанки кешбека не будет

Или вы имели в виду что только лично вам не дали? Тогда надо было уточнить. А то как вы обобщили - вот это вранье.
Лично я так и не понял как вы переводили или как ваша жене переводила... Вопрос не откуда шел перевод, а каким образом переводили (каким сервисом/функцией пользовались).
К примеру с мони на абанку по р2р (сервисом мони) все ок.
А какие ответы вы от студентов хотели услышать? Их задача отказать вам в принятии заявки вот и все.
На форуме вам могут только подсказать, что вы делали не так (чтобы получить быстро и без головняка КБ) и как сделать так, чтобы КБ получить.
А вы можете и дальше возмущаться...
ol_zy
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