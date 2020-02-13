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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 лют, 2020 18:24
тарасов С Уни пополнение/открытие депозита без %.Можете смело пополнять.
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
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lubarec
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Додано: Сер 12 лют, 2020 18:34
lubarec написав:тарасов
С Уни пополнение/открытие депозита без %.Можете смело пополнять.
Головне, щоб це був не А-Вклад.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Сер 12 лют, 2020 18:36
klug Туда тоже можно,но осторожно.
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
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lubarec
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Додано: Сер 12 лют, 2020 19:54
clientage написав:
КБ начисляют на специальный КБ-счет, а возвращают от 100грн на Зелёную
або на Уні-Голд (в кого ще є )
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greenozon
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Додано: Сер 12 лют, 2020 20:02
greenozon написав:
або на Уні-Голд (в кого ще є )
Троха неточно - на бомж Уні ніззя.
Уні з фото і беконтактом можна вивести бонуси.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Сер 12 лют, 2020 23:00
deneg net написав: ol_zy написав:
вопрос как именно переводили с карты на карту. С моно перевел и КБ был без всяких заявок. Если вы не получили КБ, а жена получила - не стоит говорить, что никто не получает.
Во-первых, я не писал, что никто не получает. Описываю исключительно свою ситуацию. Поэтому не надо врать.
Во-вторых, я сделал уже стопятсот заявок и на горячке, и в отделении, и в письме на сайте. Первая заявка была 17 декабря. Где ответ на мои заявки? Если я что-то не правильно перевёл, то почему нет мотивированного отказа?
В-третьих, нигде в правилах не написано как именно нужно переводить на карту. Повторяю, моя жена вообще перевела с текущего счёта скунса, а не с карты, и ей кешбек пришёл. Я перевёл конкретно с карты и кешбека болт, как ответа на мои запросы.
Теперь всё понятно?
А как вот это понимать?
deneg net написав:
не дают и не давали
anis написав:
Подскажите кешбек за открытие депо при предварительном пополнении зелёной ещё дают или нет?
абанка - ещё тот шулер
мне с декабря не начислили никакого кешбека
стопятсот заявок по этому поводу тупо игнорят
письменная заява в отделении тоже в игноре
если вас устаривает ставка, то на неё и рассчитывайте
от этой говнобанки кешбека не будет
Или вы имели в виду что только лично вам не дали? Тогда надо было уточнить. А то как вы обобщили - вот это вранье.
Лично я так и не понял как вы переводили или как ваша жене переводила... Вопрос не откуда шел перевод, а каким образом переводили (каким сервисом/функцией пользовались).
К примеру с мони на абанку по р2р (сервисом мони) все ок.
А какие ответы вы от студентов хотели услышать? Их задача отказать вам в принятии заявки вот и все.
На форуме вам могут только подсказать, что вы делали не так (чтобы получить быстро и без головняка КБ) и как сделать так, чтобы КБ получить.
А вы можете и дальше возмущаться...
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ol_zy
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Додано: Чет 13 лют, 2020 00:28
greenozon написав:
або на Уні-Голд
По заяві
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 15:23
Какого х.. без смс не пускает в приложение?
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andreyiskra
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 15:51
andreyiskra У меня зашло по пинкоду, как обычно
Есть вопросы - в личку!
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omb
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