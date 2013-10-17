Додано: Сер 12 лют, 2020 23:00

deneg net написав: ol_zy написав: вопрос как именно переводили с карты на карту. С моно перевел и КБ был без всяких заявок. Если вы не получили КБ, а жена получила - не стоит говорить, что никто не получает. вопрос как именно переводили с карты на карту. С моно перевел и КБ был без всяких заявок. Если вы не получили КБ, а жена получила - не стоит говорить, что никто не получает.

Во-первых, я не писал, что никто не получает. Описываю исключительно свою ситуацию. Поэтому не надо врать.

Во-вторых, я сделал уже стопятсот заявок и на горячке, и в отделении, и в письме на сайте. Первая заявка была 17 декабря. Где ответ на мои заявки? Если я что-то не правильно перевёл, то почему нет мотивированного отказа?

В-третьих, нигде в правилах не написано как именно нужно переводить на карту. Повторяю, моя жена вообще перевела с текущего счёта скунса, а не с карты, и ей кешбек пришёл. Я перевёл конкретно с карты и кешбека болт, как ответа на мои запросы.

Теперь всё понятно? Во-первых, я не писал, что никто не получает. Описываю исключительно свою ситуацию. Поэтому не надо врать.Во-вторых, я сделал уже стопятсот заявок и на горячке, и в отделении, и в письме на сайте. Первая заявка была 17 декабря. Где ответ на мои заявки? Если я что-то не правильно перевёл, то почему нет мотивированного отказа?В-третьих, нигде в правилах не написано как именно нужно переводить на карту. Повторяю, моя жена вообще перевела с текущего счёта скунса, а не с карты, и ей кешбек пришёл. Я перевёл конкретно с карты и кешбека болт, как ответа на мои запросы.Теперь всё понятно?

deneg net написав: anis написав: Подскажите кешбек за открытие депо при предварительном пополнении зелёной ещё дают или нет? Подскажите кешбек за открытие депо при предварительном пополнении зелёной ещё дают или нет?

не дают и не давали

абанка - ещё тот шулер

мне с декабря не начислили никакого кешбека

стопятсот заявок по этому поводу тупо игнорят

письменная заява в отделении тоже в игноре

если вас устаривает ставка, то на неё и рассчитывайте

от этой говнобанки кешбека не будет абанка - ещё тот шулермне с декабря не начислили никакого кешбекастопятсот заявок по этому поводу тупо игнорятписьменная заява в отделении тоже в игнореесли вас устаривает ставка, то на неё и рассчитывайтеот этой говнобанки кешбека не будет

А как вот это понимать?Или вы имели в виду что только лично вам не дали? Тогда надо было уточнить. А то как вы обобщили - вот это вранье.Лично я так и не понял как вы переводили или как ваша жене переводила... Вопрос не откуда шел перевод, а каким образом переводили (каким сервисом/функцией пользовались).К примеру с мони на абанку по р2р (сервисом мони) все ок.А какие ответы вы от студентов хотели услышать? Их задача отказать вам в принятии заявки вот и все.На форуме вам могут только подсказать, что вы делали не так (чтобы получить быстро и без головняка КБ) и как сделать так, чтобы КБ получить.А вы можете и дальше возмущаться...