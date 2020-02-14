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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 187
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
68
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 18:11

Re: А-Банк

Кажуть, з вівторка 14.75
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wolt450
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Повідомлень: 3306
З нами з: 07.12.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 310 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 19:59

  wolt450 написав:Кажуть, з вівторка 14.75


ви набагато мудріші, ніж спамер що підставив свого кума і всі спіймали його на брехні! :mrgreen:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлень: 7576
З нами з: 01.06.14
Подякував: 198 раз.
Подякували: 477 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 21:29

  omb написав:andreyiskra У меня зашло по пинкоду, как обычно

Я со своего телефона заходил и в свой аккаунт, и в аккаунт жены. Теперь шлёт смс на её телефон, очень не удобно. И в свой аккаунт тоже теперь не пускает без смс.
andreyiskra
 
Повідомлень: 894
З нами з: 28.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 41 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 22:39

Re: А-Банк

Подскажите, бесплатный выход с Зеленой через срочный депозит и КДВ или есть что-то быстрее?
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ukrprom2014
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Повідомлень: 645
З нами з: 09.03.14
Подякував: 22 раз.
Подякували: 47 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 22:44

ukrprom2014 Конечно есть.
Дядя Дима
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Повідомлень: 592
З нами з: 29.11.16
Подякував: 263 раз.
Подякували: 119 раз.
 
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