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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 лют, 2020 18:11
Re: А-Банк
Кажуть, з вівторка 14.75
промокод від Мінфіна UF9U733
Додано: П'ят 14 лют, 2020 19:59
ви набагато мудріші, ніж спамер що підставив свого кума і всі спіймали його на брехні!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 14 лют, 2020 21:29
Додано: П'ят 14 лют, 2020 22:39
Re: А-Банк
Подскажите, бесплатный выход с Зеленой через срочный депозит и КДВ или есть что-то быстрее?
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
Додано: Суб 15 лют, 2020 05:36
Re: А-Банк
Бесплатный СЭП, если устраивает безналичный выход.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
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