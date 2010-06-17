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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 187
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
68
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 18:11

Re: А-Банк

Кажуть, з вівторка 14.75
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wolt450
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Повідомлень: 3306
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Подякував: 11 раз.
Подякували: 310 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 19:59

  wolt450 написав:Кажуть, з вівторка 14.75


ви набагато мудріші, ніж спамер що підставив свого кума і всі спіймали його на брехні! :mrgreen:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлень: 7590
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Подякував: 198 раз.
Подякували: 478 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 21:29

  omb написав:andreyiskra У меня зашло по пинкоду, как обычно

Я со своего телефона заходил и в свой аккаунт, и в аккаунт жены. Теперь шлёт смс на её телефон, очень не удобно. И в свой аккаунт тоже теперь не пускает без смс.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 22:39

Re: А-Банк

Подскажите, бесплатный выход с Зеленой через срочный депозит и КДВ или есть что-то быстрее?
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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Повідомлень: 648
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Подякував: 22 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 22:44

ukrprom2014 Конечно есть.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 05:36

Re: А-Банк

  ukrprom2014 написав:Подскажите, бесплатный выход с Зеленой через срочный депозит и КДВ или есть что-то быстрее?

Бесплатный СЭП, если устраивает безналичный выход.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 09:42

Re: А-Банк

  ingtrans написав:Бесплатный СЭП, если устраивает безналичный выход.

Конечно устраивает. ПУМБом, Форвардом или своим А24?
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 09:44

Re: А-Банк

  ukrprom2014 написав:ПУМБом, Форвардом или своим А24?

Своим. А СЭП бывает "чужим"?
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 10:03

Re: А-Банк

  ingtrans написав:Своим. А СЭП бывает "чужим"?

Переказ на картку іншого банку України через АБанк24 0,5%+3 грн за рахунок власних коштів.
Я не то читаю?
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 10:06

Re: А-Банк

  ukrprom2014 написав:Переказ на картку іншого банку України через АБанк24 0,5%+3 грн за рахунок власних коштів.
Я не то читаю?

Вы p2p читаете, а не СЭП.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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