Про СЭП не нашел
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 15 лют, 2020 10:27
Re: А-Банк
Про СЭП не нашел
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
Додано: Суб 15 лют, 2020 10:29
В АБанке24 надо переводить по IBAN-ну на счет карты - проходит без комиссии, за счет своих средств.
Востаннє редагувалось vpchelko в Суб 15 лют, 2020 10:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 15 лют, 2020 10:31
Да есть такая хрень. Они до сих пор сайт не починили.
Додано: Суб 15 лют, 2020 10:33
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
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