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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 187
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
68
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 10:27

Re: А-Банк

  ingtrans написав:а не СЭП.

Про СЭП не нашел :( https://a-bank.com.ua/green/tariffs
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 10:29

  ukrprom2014 написав:
  ingtrans написав:Своим. А СЭП бывает "чужим"?

Переказ на картку іншого банку України через АБанк24 0,5%+3 грн за рахунок власних коштів.
Я не то читаю?


В АБанке24 надо переводить по IBAN-ну на счет карты - проходит без комиссии, за счет своих средств.
Востаннє редагувалось vpchelko в Суб 15 лют, 2020 10:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 10:31

  ukrprom2014 написав:Про СЭП не нашел :( https://a-bank.com.ua/green/tariffs

Да есть такая хрень. Они до сих пор сайт не починили.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 10:33

  ukrprom2014 написав:
  ingtrans написав:а не СЭП.

Про СЭП не нашел :( https://a-bank.com.ua/green/tariffs

Переказ на картку «Універсальна», картку «Зелена», поточний рахунок фіз. особи
Безкоштовно за рахунок власних коштів або 4% за рахунок кредитних коштів
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 10:37

ingtrans
спасибо
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