lel написав:Увеличили КЛ в 50000 раз. Полезу искать как уменьшить.
1 гривня ліміту була?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
v57 написав:ага раньше хоть спрашивали- а не хотите ли а тут вероломно сами
Грошей в братків кури не клюють. А ше мають совість в Привата мільярди відсуджувати...слід бути скромнішим.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.