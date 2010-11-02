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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1543154415451546

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 187
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
68
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 19:00

Re: А-Банк

Увеличили КЛ в 50000 раз. Полезу искать как уменьшить.
lel
 
Повідомлень: 2447
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 19:03

  lel написав:Увеличили КЛ в 50000 раз. Полезу искать как уменьшить.

1 гривня ліміту була? :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Подякував: 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 19:04

ага
раньше хоть спрашивали- а не хотите ли
а тут вероломно сами :)
v57
 
Повідомлень: 2492
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 19:06

  v57 написав:ага
раньше хоть спрашивали- а не хотите ли
а тут вероломно сами :)

Грошей в братків кури не клюють. :)
А ше мають совість в Привата мільярди відсуджувати...слід бути скромнішим.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32460
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Подякував: 1 раз.
Подякували: 1641 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 20:03

  lel написав:Увеличили КЛ в 50000 раз. Полезу искать как уменьшить.

А у меня КЛ был вообще ноль. Час назад без спроса втупую просто налили 50к! :evil:
Вы уже нашли как это поправить?
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 20:05

Кассандра
В приложении легко КЛ опускается до нуля.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 20:09

  Vorlon написав:Кассандра
В приложении легко КЛ опускается до нуля.

В А 24 не нашел. Снизил через http://www.limit.a-bank.com.
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 20:25

  lel написав:
  Vorlon написав:Кассандра
В приложении легко КЛ опускается до нуля.

В А 24 не нашел. Снизил через http://www.limit.a-bank.com.


Уменьшил до 0, т.к. в михоподобных банках не кредитуюсь.
Kevin
 
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