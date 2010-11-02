А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 лют, 2020 19:00
Увеличили КЛ в 50000 раз. Полезу искать как уменьшить.
lel
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Додано: Пон 17 лют, 2020 19:03
lel написав:
Увеличили КЛ в 50000 раз. Полезу искать как уменьшить.
1 гривня ліміту була?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY за 200 КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і грн за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Пон 17 лют, 2020 19:04
ага
раньше хоть спрашивали- а не хотите ли
а тут вероломно сами
v57
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Додано: Пон 17 лют, 2020 19:06
v57 написав:
ага
раньше хоть спрашивали- а не хотите ли
а тут вероломно сами
Грошей в братків кури не клюють.
А ше мають совість в Привата мільярди відсуджувати...слід бути скромнішим.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY за 200 КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і грн за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 32465
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Додано: Пон 17 лют, 2020 20:03
lel написав:
Увеличили КЛ в 50000 раз. Полезу искать как уменьшить.
А у меня КЛ был вообще ноль. Час назад без спроса втупую просто налили 50к!
Вы уже нашли как это поправить?
Кассандра
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Додано: Пон 17 лют, 2020 20:05
Кассандра В приложении легко КЛ опускается до нуля.
Vorlon
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Додано: Пон 17 лют, 2020 20:09
Vorlon написав: Кассандра
В приложении легко КЛ опускается до нуля.
В А 24 не нашел. Снизил через
http://www.limit.a-bank.com
.
lel
Повідомлень: 2448
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Додано: Пон 17 лют, 2020 20:25
lel написав: Vorlon написав: Кассандра
В приложении легко КЛ опускается до нуля.
В А 24 не нашел. Снизил через
http://www.limit.a-bank.com
.
Уменьшил до 0, т.к. в михоподобных банках не кредитуюсь.
Kevin
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Додано: Вів 18 лют, 2020 00:16
таки 14.75
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wolt450
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Додано: Вів 18 лют, 2020 00:27
wolt450 написав:
таки 14.75
Улучшения сыпятся, как из рога изобилия.
Даже интересно чем это все закончится в общем итоге.
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ruvex
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Подякував: 694 раз.
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