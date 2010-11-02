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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1544154515461547

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 187
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
68
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 00:39

  ruvex написав:
  wolt450 написав:таки 14.75

Улучшения сыпятся, как из рога изобилия.
Даже интересно чем это все закончится в общем итоге.


буде зворотка
максимум восени
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 00:43

  wolt450 написав:
  ruvex написав:
  wolt450 написав:таки 14.75

Улучшения сыпятся, как из рога изобилия.
Даже интересно чем это все закончится в общем итоге.


буде зворотка
максимум восени

Еще и упрашивать будут.
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  #<1 ... 1544154515461547
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