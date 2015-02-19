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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 лют, 2020 00:39
ruvex написав: wolt450 написав:
таки 14.75
Улучшения сыпятся, как из рога изобилия.
Даже интересно чем это все закончится в общем итоге.
буде зворотка
максимум восени
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Додано: Вів 18 лют, 2020 00:43
wolt450 написав: ruvex написав: wolt450 написав:
таки 14.75
Улучшения сыпятся, как из рога изобилия.
Даже интересно чем это все закончится в общем итоге.
буде зворотка
максимум восени
Еще и упрашивать будут.
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Додано: Вів 18 лют, 2020 10:13
ruvex написав: wolt450 написав: ruvex написав:
[quote="4872937:wolt450"]таки 14.75
Улучшения сыпятся, как из рога изобилия.
Даже интересно чем это все закончится в общем итоге.
буде зворотка
максимум восени
Еще и упрашивать будут.[/quote]И пополнять разрешат.
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