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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 лют, 2020 00:39
ruvex написав: wolt450 написав:
таки 14.75
Улучшения сыпятся, как из рога изобилия.
Даже интересно чем это все закончится в общем итоге.
буде зворотка
максимум восени
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Додано: Вів 18 лют, 2020 00:43
wolt450 написав: ruvex написав: wolt450 написав:
таки 14.75
Улучшения сыпятся, как из рога изобилия.
Даже интересно чем это все закончится в общем итоге.
буде зворотка
максимум восени
Еще и упрашивать будут.
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Додано: Вів 18 лют, 2020 10:13
ruvex написав: wolt450 написав: ruvex написав:
[quote="4872937:wolt450"]таки 14.75
Улучшения сыпятся, как из рога изобилия.
Даже интересно чем это все закончится в общем итоге.
буде зворотка
максимум восени
Еще и упрашивать будут.[/quote]И пополнять разрешат.
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Додано: Вів 18 лют, 2020 10:46
А чойта в приложении для А-вклада нет кнопки "выплатить"?
И из приложения СЭП не отправляется, или я шото не так делаю? На финальном этапе после ввода кода из смс выдает ошибку. Из веб-версии уходит нормально.
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Додано: Вів 18 лют, 2020 11:22
v57 написав:
ага
раньше хоть спрашивали- а не хотите ли
а тут вероломно сами
Причем, впихивают 50К всем подряд
Пишут: "Вы прекрасно себя зарекомендовали, поэтому мы поднимаем Вам кредитный лимит до 50000 грн. Спасибо Вам большое"
Поблагадарили, наверное за то, что я кредитными средствами не пользуюсь никогда и ни при каких обстоятельствах
Жадность и Отвага!
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