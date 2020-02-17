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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1544154515461547

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 188
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
69
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 00:39

  ruvex написав:
  wolt450 написав:таки 14.75

Улучшения сыпятся, как из рога изобилия.
Даже интересно чем это все закончится в общем итоге.


буде зворотка
максимум восени
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 00:43

  wolt450 написав:
  ruvex написав:
  wolt450 написав:таки 14.75

Улучшения сыпятся, как из рога изобилия.
Даже интересно чем это все закончится в общем итоге.


буде зворотка
максимум восени

Еще и упрашивать будут.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 10:13

Re: А-Банк

ruvex написав:
  wolt450 написав:
  ruvex написав:[quote="4872937:wolt450"]таки 14.75

Улучшения сыпятся, как из рога изобилия.
Даже интересно чем это все закончится в общем итоге.


буде зворотка
максимум восени

Еще и упрашивать будут.[/quote]И пополнять разрешат.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 10:46

Re: А-Банк

А чойта в приложении для А-вклада нет кнопки "выплатить"?

И из приложения СЭП не отправляется, или я шото не так делаю? На финальном этапе после ввода кода из смс выдает ошибку. Из веб-версии уходит нормально.
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  v57 написав:ага
раньше хоть спрашивали- а не хотите ли
а тут вероломно сами :)

Причем, впихивают 50К всем подряд :D

Пишут: "Вы прекрасно себя зарекомендовали, поэтому мы поднимаем Вам кредитный лимит до 50000 грн. Спасибо Вам большое"

Поблагадарили, наверное за то, что я кредитными средствами не пользуюсь никогда и ни при каких обстоятельствах :mrgreen:
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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  #<1 ... 1544154515461547
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