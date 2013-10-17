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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 лют, 2020 00:39
ruvex написав: wolt450 написав:
таки 14.75
Улучшения сыпятся, как из рога изобилия.
Даже интересно чем это все закончится в общем итоге.
буде зворотка
максимум восени
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Додано: Вів 18 лют, 2020 00:43
wolt450 написав: ruvex написав: wolt450 написав:
таки 14.75
Улучшения сыпятся, как из рога изобилия.
Даже интересно чем это все закончится в общем итоге.
буде зворотка
максимум восени
Еще и упрашивать будут.
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ruvex
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Додано: Вів 18 лют, 2020 10:13
ruvex написав: wolt450 написав: ruvex написав:
[quote="4872937:wolt450"]таки 14.75
Улучшения сыпятся, как из рога изобилия.
Даже интересно чем это все закончится в общем итоге.
буде зворотка
максимум восени
Еще и упрашивать будут.[/quote]И пополнять разрешат.
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Додано: Вів 18 лют, 2020 10:46
А чойта в приложении для А-вклада нет кнопки "выплатить"?
И из приложения СЭП не отправляется, или я шото не так делаю? На финальном этапе после ввода кода из смс выдает ошибку. Из веб-версии уходит нормально.
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Додано: Вів 18 лют, 2020 11:22
v57 написав:
ага
раньше хоть спрашивали- а не хотите ли
а тут вероломно сами
Причем, впихивают 50К всем подряд
Пишут: "Вы прекрасно себя зарекомендовали, поэтому мы поднимаем Вам кредитный лимит до 50000 грн. Спасибо Вам большое"
Поблагадарили, наверное за то, что я кредитными средствами не пользуюсь никогда и ни при каких обстоятельствах
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Вів 18 лют, 2020 12:27
lubopytnaya написав:
кредитными средствами не пользуюсь никогда и ни при каких обстоятельствах
чотка жизнєнная позиція,
уважуха, мадам!
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Додано: Вів 18 лют, 2020 12:45
lubopytnaya написав: v57 написав:
ага
раньше хоть спрашивали- а не хотите ли
а тут вероломно сами
Причем, впихивают 50К всем подряд
Пишут: "Вы прекрасно себя зарекомендовали, поэтому мы поднимаем Вам кредитный лимит до 50000 грн. Спасибо Вам большое"
Поблагадарили, наверное за то, что я кредитными средствами не пользуюсь никогда и ни при каких обстоятельствах
а кого было 50,
то могут напихать до 99
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
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Додано: Вів 18 лют, 2020 12:46
lubopytnaya написав:
никогда и ни при каких обстоятельствах
Якщо немає профіту...то можна і некористуватись.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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