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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 лют, 2020 21:02
J написав: lubopytnaya написав: v57 написав:
ага
раньше хоть спрашивали- а не хотите ли
а тут вероломно сами
Причем, впихивают 50К всем подряд
Пишут: "Вы прекрасно себя зарекомендовали, поэтому мы поднимаем Вам кредитный лимит до 50000 грн. Спасибо Вам большое"
Поблагадарили, наверное за то, что я кредитными средствами не пользуюсь никогда и ни при каких обстоятельствах
а кого было 50,
то могут напихать до 99
98
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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