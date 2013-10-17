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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 лют, 2020 21:02
J написав: lubopytnaya написав: v57 написав:
ага
раньше хоть спрашивали- а не хотите ли
а тут вероломно сами
Причем, впихивают 50К всем подряд
Пишут: "Вы прекрасно себя зарекомендовали, поэтому мы поднимаем Вам кредитный лимит до 50000 грн. Спасибо Вам большое"
Поблагадарили, наверное за то, что я кредитными средствами не пользуюсь никогда и ни при каких обстоятельствах
а кого было 50,
то могут напихать до 99
98
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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хуторянка
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Додано: Сер 19 лют, 2020 10:35
хуторянка написав: J написав: lubopytnaya написав:
Причем, впихивают 50К всем подряд
Пишут: "Вы прекрасно себя зарекомендовали, поэтому мы поднимаем Вам кредитный лимит до 50000 грн. Спасибо Вам большое"
Поблагадарили, наверное за то, что я кредитными средствами не пользуюсь никогда и ни при каких обстоятельствах
а кого было 50,
то могут напихать до 99
98
100:)
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slasva
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Додано: Сер 19 лют, 2020 10:37
novichok написав: lubopytnaya написав:
я кредитными средствами не пользуюсь никогда и ни при каких обстоятельствах
как и когда-то картами?
Никогда не говори никогда?!
Так я и сейчас картами не пользуюсь
Большинство депозитов у меня "в конце срока"
Ну, а где проценты ежемесячно, то перечисляю их на депозиты в других банках.
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Сер 19 лют, 2020 10:39
lubopytnaya написав:
то перечисляю их на депозиты в других банках.
каса-кеди чи
ІБ-СЕП-автоматіка, мадам
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greenozon
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Додано: Сер 19 лют, 2020 10:52
greenozon написав: lubopytnaya написав:
то перечисляю их на депозиты в других банках.
каса-кеди чи
ІБ-СЕП-автоматіка, мадам
Ну, какие могут быть кеды, если я написала: "перечисляю"?
Конечно, ИБ.
"Не пользуюсь картами" - это означает "не пользуюсь пластиком"
Т.е. я не снимаю деньги в банкоматах, не рассчитываюсь картами в магазинах, не получаю деньги в кассах и т.д.
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Сер 19 лют, 2020 10:57
Только что обновилось андроид-приложение.
Сначала просто не логинилось. Перезапуск вообще завершается ошибкой.
Так что пока не обновляйте
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Сер 19 лют, 2020 11:35
lubopytnaya написав:
Так я и сейчас картами не пользуюсь
Большинство депозитов у меня "в конце срока"
Ну, а где проценты ежемесячно, то перечисляю их на депозиты в других банках.
Кеды (красивые подборы) - когда дают +0,5% кешбека за р2р...
"В конце срока" - когда капитализация даёт больше профита...
Как минимум, нелогично
(мягко сказано)...
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jay2004
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Додано: Сер 19 лют, 2020 11:41
jay2004 написав: lubopytnaya написав:
Так я и сейчас картами не пользуюсь
Большинство депозитов у меня "в конце срока"
Ну, а где проценты ежемесячно, то перечисляю их на депозиты в других банках.
Кеды (красивые подборы) - когда дают +0,5% кешбека за р2р...
"В конце срока" - когда капитализация даёт больше профита...
Как минимум, нелогично
(мягко сказано)...
Ви абсолютно праві.
Виплата щомісячно дозволяє капіталізувати (туди де є поповнення-Комса зараз приймає під 19%) і тим самим збільшувати профіт.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Сер 19 лют, 2020 12:25
jay2004 написав: lubopytnaya написав:
Так я и сейчас картами не пользуюсь
Большинство депозитов у меня "в конце срока"
Ну, а где проценты ежемесячно, то перечисляю их на депозиты в других банках.
Кеды (красивые подборы) - когда дают +0,5% кешбека за р2р...
"В конце срока" - когда капитализация даёт больше профита...
Как минимум, нелогично
(мягко сказано)...
Ну логіка то лише один з інструментів прийняття рішень, та й вона ж буває різна. А є ще емоції, котрі вмикаються раніше...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
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Додано: Сер 19 лют, 2020 12:28
Вкладчик1234 написав:
Только что обновилось андроид-приложение.
Сначала просто не логинилось. Перезапуск вообще завершается ошибкой.
Так что пока не обновляйте
Пришло ещё одно обновление, и вроде проблем уже нет
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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