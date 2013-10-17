Додано: Сер 19 лют, 2020 10:57

Только что обновилось андроид-приложение.

Сначала просто не логинилось. Перезапуск вообще завершается ошибкой.

Так что пока не обновляйте

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин