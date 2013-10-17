lubopytnaya написав:то перечисляю их на депозиты в других банках.
каса-кеди чи ІБ-СЕП-автоматіка, мадам :)
Ну, какие могут быть кеды, если я написала: "перечисляю"? Конечно, ИБ.
"Не пользуюсь картами" - это означает "не пользуюсь пластиком" Т.е. я не снимаю деньги в банкоматах, не рассчитываюсь картами в магазинах, не получаю деньги в кассах и т.д.
А де ж тоді Ви грошенята берете, якщо не з банків? Хіба в корвенті чорний нал? Чи Ви й за їжу СЕПом платите? ;))
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