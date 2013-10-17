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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1546154715481549

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 188
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
69
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 12:29

  lubopytnaya написав:
  greenozon написав:
  lubopytnaya написав:то перечисляю их на депозиты в других банках.

каса-кеди чи
ІБ-СЕП-автоматіка, мадам :)

Ну, какие могут быть кеды, если я написала: "перечисляю"?
Конечно, ИБ.

"Не пользуюсь картами" - это означает "не пользуюсь пластиком"
Т.е. я не снимаю деньги в банкоматах, не рассчитываюсь картами в магазинах, не получаю деньги в кассах и т.д.

А де ж тоді Ви грошенята берете, якщо не з банків? Хіба в корвенті чорний нал? Чи Ви й за їжу СЕПом платите? ;))
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 12:38

Re: А-Банк

  kreuz написав:А де ж тоді Ви грошенята берете,

Зрозуміло де...в тумбочці...готівочка.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 14:49

Re: А-Банк

Сьогодні дзвонили, просили забити стовпчик :)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 15:17

  chipmunk написав:Сьогодні дзвонили, просили забити стовпчик :)

Коли ставочка менше 15...
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 15:31

  chipmunk написав:Сьогодні дзвонили, просили забити стовпчик :)

Про завтра...нічого не натякали? :wink:
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 15:34

  ingtrans написав:
  Ой+ написав:окремого шляху не бачив

В Мои платежи пишете А-Банк и найдете "Поповнення карт А-Банку в ПриватБанку". Там не нужно будет вводить ни ИБАН, ни МФО, только номер карты. Последний раз отправлял 16.12 в 13:58, получил в 15:12 в тот же день.


Добре спрацьовує, правда приват вимагав підтвердження платежу або фоткою, що не працювало, або дзвінком і допитом на 3700.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 16:35

  chipmunk написав:Сьогодні дзвонили, просили забити стовпчик :)

розшифруйте
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greenozon
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