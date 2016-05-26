jay2004 написав:"В конце срока" - когда капитализация даёт больше профита... Как минимум, нелогично (мягко сказано)...
Смотря, какие ставки. Обычно "в конце срока" ставка существенно выше, чем ежемесячная. Особенно на долгосроках. А у меня, в основном, долгосроки на 3-5 лет. Конечно, при нынешним ставкападе ситуация изменится кардинально, но я-то веду речь о своих действующих долгосрочных депозитах, открытых три-два года назад.
Что касается капитализации, то на долгосроках это не так уж и выгодно, потому что на сумму 200К такой депозит не откроешь - т.к. капитализированные проценты присоединяются к телу депозита и соответственно вскоре сумма начинает превышать 200К
kreuz написав:А де ж тоді Ви грошенята берете, якщо не з банків? Хіба в корвенті чорний нал? Чи Ви й за їжу СЕПом платите? )
А вариант, что я работаю, не приходит Вам в голову? Я руководитель компании, у меня соответствующая зарплата. Муж тоже руководитель, но в другой компании. И он тоже получает зарплату. Дитё у меня взрослое, самостоятельное, живет в другом городе и он тоже работает в приличной компании. На иждивении у нас только кот.
jay2004 написав:"В конце срока" - когда капитализация даёт больше профита... Как минимум, нелогично (мягко сказано)...
Смотря, какие ставки. Обычно "в конце срока" ставка существенно выше, чем ежемесячная. Особенно на долгосроках. А у меня, в основном, долгосроки на 3-5 лет. Конечно, при нынешним ставкападе ситуация изменится кардинально, но я-то веду речь о своих действующих долгосрочных депозитах, открытых три-два года назад.
Что касается капитализации, то на долгосроках это не так уж и выгодно, потому что на сумму 200К такой депозит не откроешь - т.к. капитализированные проценты присоединяются к телу депозита и соответственно вскоре сумма начинает превышать 200К
ИМХО. Когда про Вас писал Минфин - думал, матёрый свинорыл. Оказались, богатым "спонсором". У каждого свой путь ...