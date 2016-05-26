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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1547154815491550

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 188
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
69
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 11:27

  jay2004 написав:"В конце срока" - когда капитализация даёт больше профита... :shock:
Как минимум, нелогично :wink: (мягко сказано)...

Смотря, какие ставки.
Обычно "в конце срока" ставка существенно выше, чем ежемесячная. Особенно на долгосроках. А у меня, в основном, долгосроки на 3-5 лет.
Конечно, при нынешним ставкападе ситуация изменится кардинально, но я-то веду речь о своих действующих долгосрочных депозитах, открытых три-два года назад.

Что касается капитализации, то на долгосроках это не так уж и выгодно, потому что на сумму 200К такой депозит не откроешь - т.к. капитализированные проценты присоединяются к телу депозита и соответственно вскоре сумма начинает превышать 200К
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 11:41

  kreuz написав:А де ж тоді Ви грошенята берете, якщо не з банків? Хіба в корвенті чорний нал? Чи Ви й за їжу СЕПом платите? ;))

А вариант, что я работаю, не приходит Вам в голову? :D
Я руководитель компании, у меня соответствующая зарплата.
Муж тоже руководитель, но в другой компании. И он тоже получает зарплату.
Дитё у меня взрослое, самостоятельное, живет в другом городе и он тоже работает в приличной компании.
На иждивении у нас только кот.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 12:25

  kreuz написав: Чи Ви й за їжу СЕПом платите? ;))

їжу покупает домработница - она профессиональный повар, поэтому выбирает свежие продукты исключительно на рынке. Разумеется, оплачивает не картой :)
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 12:29

  lubopytnaya написав:
  jay2004 написав:"В конце срока" - когда капитализация даёт больше профита... :shock:
Как минимум, нелогично :wink: (мягко сказано)...

Смотря, какие ставки.
Обычно "в конце срока" ставка существенно выше, чем ежемесячная. Особенно на долгосроках. А у меня, в основном, долгосроки на 3-5 лет.
Конечно, при нынешним ставкападе ситуация изменится кардинально, но я-то веду речь о своих действующих долгосрочных депозитах, открытых три-два года назад.

Что касается капитализации, то на долгосроках это не так уж и выгодно, потому что на сумму 200К такой депозит не откроешь - т.к. капитализированные проценты присоединяются к телу депозита и соответственно вскоре сумма начинает превышать 200К


ИМХО. Когда про Вас писал Минфин - думал, матёрый свинорыл. Оказались, богатым "спонсором". У каждого свой путь :wink: ...
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 12:59

Re: А-Банк

Господа, коллеги, товарищи а вот чисто теоретически - до какого минимального предела могут упасть ставки в нашей Нэзалэжний к концу года? У кого какие мысли по этому поводу..
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 13:38

  логан1919 написав:Господа, коллеги, товарищи а вот чисто теоретически - до какого минимального предела могут упасть ставки в нашей Нэзалэжний к концу года? У кого какие мысли по этому поводу..


дик НБУ (дядяша) чітко сказав (і не раз) - 7% на кінець (груденЬ) 2020
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 13:39

Re: А-Банк

  lubopytnaya написав:жу покупает домработница


мадам, страшно спитати, а дворецкій у вас є? :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 13:50

  greenozon написав:
  lubopytnaya написав:жу покупает домработница


мадам, страшно спитати, а дворецкій у вас є? :)
зависть плохое чувство.. кто вам не дает быть успешным? и дворецкого тогда и лакея и садовника с массажисткой наймете..
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 13:52

  логан1919 написав:
  greenozon написав:
  lubopytnaya написав:жу покупает домработница


мадам, страшно спитати, а дворецкій у вас є? :)
зависть плохое чувство.. кто вам не дает быть успешным? и дворецкого тогда и лакея и садовника с массажисткой наймете..

Чо сразу зависть? Може человек трудоустроиться хочет!
Ferlakur
 
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