Сарказм многих неуместен вовсе. Преклоняю шляпу перед Любопытной, история "из грязи в князи" многим должна быть поучительной. Мне в 17 лет также пришлось идти без копейки, в люди... P.S. Добились многого, но "Ваши законы сохранения/преумножения" чуток храмают. Пересмотрите математику, на досуге (просто дружеский совет).
Сарказм многих неуместен вовсе. Преклоняю шляпу перед Любопытной, история "из грязи в князи" многим должна быть поучительной. Мне в 17 лет также пришлось идти без копейки, в люди... P.S. Добились многого, но "Ваши законы сохранения/преумножения" чуток храмают. Пересмотрите математику, на досуге (просто дружеский совет).
Стесняюсь спросить - а где можно почитать про ту самую историю?! А то что не послушать форум, так все сами и с пеленок стали миллионерами.. И один я неудачник..(
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