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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1548154915501551

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 188
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
69
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 14:40

а че делает дворецкий кроме овсянки? :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 14:50

  v57 написав:а че делает дворецкий кроме овсянки? :)

Важное лицо. Ну еще зарядку
Ferlakur
 
Повідомлень: 3299
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:14

  v57 написав:а че делает дворецкий кроме овсянки? :)


Сарказм многих неуместен вовсе. Преклоняю шляпу перед Любопытной, история "из грязи в князи" многим должна быть поучительной. Мне в 17 лет также пришлось идти без копейки, в люди... P.S. Добились многого, но "Ваши законы сохранения/преумножения" чуток храмают. Пересмотрите математику, на досуге :wink: (просто дружеский совет).
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:38

  jay2004 написав:
  v57 написав:а че делает дворецкий кроме овсянки? :)


Сарказм многих неуместен вовсе. Преклоняю шляпу перед Любопытной, история "из грязи в князи" многим должна быть поучительной. Мне в 17 лет также пришлось идти без копейки, в люди... P.S. Добились многого, но "Ваши законы сохранения/преумножения" чуток храмают. Пересмотрите математику, на досуге :wink: (просто дружеский совет).

Стесняюсь спросить - а где можно почитать про ту самую историю?! А то что не послушать форум, так все сами и с пеленок стали миллионерами.. И один я неудачник..(
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:40

Re: А-Банк

  логан1919 написав:почитать про ту самую историю?

Це на сайті мінфіна було...наскільки памятаю.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:42

  логан1919 написав:Стесняюсь спросить - а где можно почитать про ту самую историю?!

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vollena71
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  #<1 ... 1548154915501551
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