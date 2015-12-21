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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 лют, 2020 16:08
Квесторе_поверніться написав: логан1919 написав:
Спасибо, прослезился. После первого абзаца, где пани Людмила пишет, что пережила 17 ВА и ничего не потеряла и забрать деньги из Фонда дело одного дня))).. Закрыл вкладку. Дальше нет смысла читать этот сказочный опус.. Уважаемые, я был погорельцем ВАБа. Одних процентов за 3+ месяцев до выплат в Алле, прогорело на приличный ноутбук...
Так це курсові ризики були...ні?
Причем тут курсовые риски?! Во период ВА проценты по депозиту не начисляются! Кто то бесплатно пользовался моими деньгами несколько месяцев!!!
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Додано: Чет 20 лют, 2020 16:25
логан1919 написав:
Причем тут курсовые риски?! Во период ВА проценты по депозиту не начисляются! Кто то бесплатно пользовался моими деньгами несколько месяцев!!!
Зрозумів.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Чет 20 лют, 2020 16:59
Ну для нее, может недополученные проценты за время введение Временной Администрации - выдачи фондом грабування, не существенны.
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