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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1549155015511552

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 188
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
69
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 16:08

  Квесторе_поверніться написав:
  логан1919 написав:
  vollena71 написав:История Людмилы
Спасибо, прослезился. После первого абзаца, где пани Людмила пишет, что пережила 17 ВА и ничего не потеряла и забрать деньги из Фонда дело одного дня))).. Закрыл вкладку. Дальше нет смысла читать этот сказочный опус.. Уважаемые, я был погорельцем ВАБа. Одних процентов за 3+ месяцев до выплат в Алле, прогорело на приличный ноутбук...

Так це курсові ризики були...ні?
Причем тут курсовые риски?! Во период ВА проценты по депозиту не начисляются! Кто то бесплатно пользовался моими деньгами несколько месяцев!!!
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 16:25

Re: А-Банк

  логан1919 написав:Причем тут курсовые риски?! Во период ВА проценты по депозиту не начисляются! Кто то бесплатно пользовался моими деньгами несколько месяцев!!!

Зрозумів.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 16:59

Ну для нее, может недополученные проценты за время введение Временной Администрации - выдачи фондом грабування, не существенны.
demichh
 
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  greenozon написав:мадам, страшно спитати, а дворецкій у вас є? :)

Нет. Я пока еще дееспособна сама открыть себе дверь.
Жадность и Отвага!
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 19:54

  demichh написав:Ну для нее, может недополученные проценты за время введение Временной Администрации - выдачи фондом грабування, не существенны.

Так ведь те, кто держит деньги под грушей, тоже недополучают проценты.
Уж лучше пусть деньги охраняет ВА, чем кто-то посторонний выроет их из-под груши :D
Жадность и Отвага!
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 20:07

Re: А-Банк

Даремно на гілці абанки про банкрутства розвели розмови. І так дещо напружує те, що банка давала найвищі %.

  логан1919 написав:Уважаемые, я был погорельцем ВАБа. Одних процентов за 3+ месяцев до выплат в Алле, прогорело на приличный ноутбук...


По вабу також пройшов ТА, долари пофіксили по 15,07 а віддавати почали коли курс був коло 30...
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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