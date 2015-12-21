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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 лют, 2020 16:08
Квесторе_поверніться написав: логан1919 написав:
Спасибо, прослезился. После первого абзаца, где пани Людмила пишет, что пережила 17 ВА и ничего не потеряла и забрать деньги из Фонда дело одного дня))).. Закрыл вкладку. Дальше нет смысла читать этот сказочный опус.. Уважаемые, я был погорельцем ВАБа. Одних процентов за 3+ месяцев до выплат в Алле, прогорело на приличный ноутбук...
Так це курсові ризики були...ні?
Причем тут курсовые риски?! Во период ВА проценты по депозиту не начисляются! Кто то бесплатно пользовался моими деньгами несколько месяцев!!!
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Додано: Чет 20 лют, 2020 16:25
логан1919 написав:
Причем тут курсовые риски?! Во период ВА проценты по депозиту не начисляются! Кто то бесплатно пользовался моими деньгами несколько месяцев!!!
Зрозумів.
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Додано: Чет 20 лют, 2020 16:59
Ну для нее, может недополученные проценты за время введение Временной Администрации - выдачи фондом грабування, не существенны.
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demichh
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Додано: Чет 20 лют, 2020 19:43
greenozon написав:
мадам, страшно спитати, а дворецкій у вас є?
Нет. Я пока еще дееспособна сама открыть себе дверь.
Жадность и Отвага!
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Додано: Чет 20 лют, 2020 19:54
demichh написав:
Ну для нее, может недополученные проценты за время введение Временной Администрации - выдачи фондом грабування, не существенны.
Так ведь те, кто держит деньги под грушей, тоже недополучают проценты.
Уж лучше пусть деньги охраняет ВА, чем кто-то посторонний выроет их из-под груши
Жадность и Отвага!
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Додано: Чет 20 лют, 2020 20:07
Даремно на гілці абанки про банкрутства розвели розмови. І так дещо напружує те, що банка давала найвищі %.
логан1919 написав:
Уважаемые, я был погорельцем ВАБа. Одних процентов за 3+ месяцев до выплат в Алле, прогорело на приличный ноутбук...
По вабу також пройшов ТА, долари пофіксили по 15,07 а віддавати почали коли курс був коло 30...
Не так добре з грошима, як погано без них.
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