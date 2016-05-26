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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 188
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
69
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:44

  lubopytnaya написав:
  kreuz написав:А де ж тоді Ви грошенята берете, якщо не з банків? Хіба в корвенті чорний нал? Чи Ви й за їжу СЕПом платите? ;))

А вариант, что я работаю, не приходит Вам в голову? :D
Я руководитель компании, у меня соответствующая зарплата.
Муж тоже руководитель, но в другой компании. И он тоже получает зарплату.
Дитё у меня взрослое, самостоятельное, живет в другом городе и он тоже работает в приличной компании.
На иждивении у нас только кот.

Шановна, я без жодного сарказму ані на хвилинку не сумнівався у ваших успіхах. Але ж мене цікавлять не Ваші статки, а спосіб Вашого користування грошима. Може мені є чому від Вас навчитися. Тому поставлю питання ще раз.

Оскільки у Вас певно все по-білому, то прибутки компанія отримує більшою мірою на рахунок у банку, звідки так чи інакше й формується у тому числі Ваша зарплатня. Тому перед тим, як її витратить на їжу Ваша економка (це ж добре, що Ви можете платити домробітниці як професійному кухарю), Ви маєте якось цю зарплатню отримати з банку (через касу або банкомат), а тоді вже віддати трохи грошенят їй.

Але ж Ви пишите, що цього не робите, ані через касу, ані через банкомат. Тому лишається тільки один варіант, коли Ви сплачуєте своїй робітниці безготівково, а вже вона робить усі витрати, карткою чи готівкою...

Чи справді це Ви маєте на увазі?
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:04

  kreuz написав:Але ж Ви пишите, що цього не робите, ані через касу, ані через банкомат. Тому лишається тільки один варіант, коли Ви сплачуєте своїй робітниці безготівково, а вже вона робить усі витрати, карткою чи готівкою...

Вариантов масса! Включая тумбочку :D
Зарплату мне зачисляют на карту и я при необходимости расплачиваюсь картой в инете.
В основном, пополняю депозиты СЕПом ))
Домработница покупает на рынке лишь свежие продукты - мясо, овощи, творог, зелень... Т.е. те продукты, качество которых она может профессионально определить.
А фасованные продукты она не покупает - просто пишет мне список продуктов и товаров, которые надо купить в супермаркете. Я всё это заказываю с доставкой на дом. Супермаркет присылает мне счет, я его оплачиваю своей картой в инете и курьер привозит всё на дом.
Все остальные домашние траты оплачивает муж. Он своей картой рассчитывается везде, в том числе и снимает наличные для покупок продуктов на рынке.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:11

  lubopytnaya написав:...Супермаркет присылает мне счет, я его оплачиваю своей картой в инете и курьер привозит всё на дом...

Это кто такой продвинутый?
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:21

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Zakaz.ua

Метро, ашан
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:28

  STIGA написав:Stringer

Zakaz.ua

Метро, ашан

Да, смотрю в Киеве полно, а в Харькове один метро :-(
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:31

  STIGA написав:Stringer

Zakaz.ua

Метро, ашан

В моем случае Фоззи
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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