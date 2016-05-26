kreuz написав:А де ж тоді Ви грошенята берете, якщо не з банків? Хіба в корвенті чорний нал? Чи Ви й за їжу СЕПом платите? )
А вариант, что я работаю, не приходит Вам в голову? Я руководитель компании, у меня соответствующая зарплата. Муж тоже руководитель, но в другой компании. И он тоже получает зарплату. Дитё у меня взрослое, самостоятельное, живет в другом городе и он тоже работает в приличной компании. На иждивении у нас только кот.
Шановна, я без жодного сарказму ані на хвилинку не сумнівався у ваших успіхах. Але ж мене цікавлять не Ваші статки, а спосіб Вашого користування грошима. Може мені є чому від Вас навчитися. Тому поставлю питання ще раз.
Оскільки у Вас певно все по-білому, то прибутки компанія отримує більшою мірою на рахунок у банку, звідки так чи інакше й формується у тому числі Ваша зарплатня. Тому перед тим, як її витратить на їжу Ваша економка (це ж добре, що Ви можете платити домробітниці як професійному кухарю), Ви маєте якось цю зарплатню отримати з банку (через касу або банкомат), а тоді вже віддати трохи грошенят їй.
Але ж Ви пишите, що цього не робите, ані через касу, ані через банкомат. Тому лишається тільки один варіант, коли Ви сплачуєте своїй робітниці безготівково, а вже вона робить усі витрати, карткою чи готівкою...
Чи справді це Ви маєте на увазі?
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kreuz написав:Але ж Ви пишите, що цього не робите, ані через касу, ані через банкомат. Тому лишається тільки один варіант, коли Ви сплачуєте своїй робітниці безготівково, а вже вона робить усі витрати, карткою чи готівкою...
Вариантов масса! Включая тумбочку Зарплату мне зачисляют на карту и я при необходимости расплачиваюсь картой в инете. В основном, пополняю депозиты СЕПом )) Домработница покупает на рынке лишь свежие продукты - мясо, овощи, творог, зелень... Т.е. те продукты, качество которых она может профессионально определить. А фасованные продукты она не покупает - просто пишет мне список продуктов и товаров, которые надо купить в супермаркете. Я всё это заказываю с доставкой на дом. Супермаркет присылает мне счет, я его оплачиваю своей картой в инете и курьер привозит всё на дом. Все остальные домашние траты оплачивает муж. Он своей картой рассчитывается везде, в том числе и снимает наличные для покупок продуктов на рынке.