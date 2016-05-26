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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1551155215531554>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 188
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
69
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:04

  kreuz написав:Але ж Ви пишите, що цього не робите, ані через касу, ані через банкомат. Тому лишається тільки один варіант, коли Ви сплачуєте своїй робітниці безготівково, а вже вона робить усі витрати, карткою чи готівкою...

Вариантов масса! Включая тумбочку :D
Зарплату мне зачисляют на карту и я при необходимости расплачиваюсь картой в инете.
В основном, пополняю депозиты СЕПом ))
Домработница покупает на рынке лишь свежие продукты - мясо, овощи, творог, зелень... Т.е. те продукты, качество которых она может профессионально определить.
А фасованные продукты она не покупает - просто пишет мне список продуктов и товаров, которые надо купить в супермаркете. Я всё это заказываю с доставкой на дом. Супермаркет присылает мне счет, я его оплачиваю своей картой в инете и курьер привозит всё на дом.
Все остальные домашние траты оплачивает муж. Он своей картой рассчитывается везде, в том числе и снимает наличные для покупок продуктов на рынке.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:11

  lubopytnaya написав:...Супермаркет присылает мне счет, я его оплачиваю своей картой в инете и курьер привозит всё на дом...

Это кто такой продвинутый?
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:21

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Zakaz.ua

Метро, ашан
STIGA
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:28

  STIGA написав:Stringer

Zakaz.ua

Метро, ашан

Да, смотрю в Киеве полно, а в Харькове один метро :-(
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:31

  STIGA написав:Stringer

Zakaz.ua

Метро, ашан

В моем случае Фоззи
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:53

  lubopytnaya написав:
  kreuz написав:Але ж Ви пишите, що цього не робите, ані через касу, ані через банкомат. Тому лишається тільки один варіант, коли Ви сплачуєте своїй робітниці безготівково, а вже вона робить усі витрати, карткою чи готівкою...

Вариантов масса! Включая тумбочку :D
Зарплату мне зачисляют на карту и я при необходимости расплачиваюсь картой в инете.
В основном, пополняю депозиты СЕПом ))
Домработница покупает на рынке лишь свежие продукты - мясо, овощи, творог, зелень... Т.е. те продукты, качество которых она может профессионально определить.
А фасованные продукты она не покупает - просто пишет мне список продуктов и товаров, которые надо купить в супермаркете. Я всё это заказываю с доставкой на дом. Супермаркет присылает мне счет, я его оплачиваю своей картой в инете и курьер привозит всё на дом.
Все остальные домашние траты оплачивает муж. Он своей картой рассчитывается везде, в том числе и снимает наличные для покупок продуктов на рынке.

Ваші варіанти однак працюють все ж або через касу (а як же ще готівка до тумбочки попадає?), або через карту (бо саме її реквізитами Ви користуєтесь при оплаті кур'єрської доставки), хоч Ви це чомусь заперечували.

А мій (так званий єдиний) Ви користуєте лише для поповнення депо по СЕПу. Хоч може й робітниці Ви також СЕПите зарплатню, хтозна. Проте з наведених подробиць зрозуміло, що більшість Вашого побуту організовують наближені до Вас люди, а не Ви особисто, тому й витрачаєтесь в більшості випадків не Ви, навіть уже неважливо як саме.

Сам звів використання готівки до мінімума, коли треба щось купити на базарі, бо навіть громадський транспорт у більшості вже карткою оплачую. Тож бажаю Вам подальших успіхів у кешлес економі та й у бізнесі, а в особистому житті здоров'я і щастя!
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:18

  kreuz написав: через карту (бо саме її реквізитами Ви користуєтесь при оплаті кур'єрської доставки), хоч Ви це чомусь заперечували.

Я не заперечую. Я как раз и говорю, что активно пользуюсь карточными счетами, переводами и оплатой в инете, но физически совершенно не пользуюсь пластиком. Муж наоборот - активно пользуется пластиком.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:19

  lubopytnaya написав:В моем случае Фоззи

Фоззи уже самовыпилился из Заказа
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:22

  mustbe написав:
  lubopytnaya написав:В моем случае Фоззи

Фоззи уже самовыпилился из Заказа

Я не знаю никакого Заказа.
Лет 10 уже заказываю в Фоззи (https://fozzyshop.com.ua/), еще с тех времен, когда у них был карманный "Амбар"
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:26

  mustbe написав:
  lubopytnaya написав:В моем случае Фоззи

Фоззи уже самовыпилился из Заказа

там сто лет свой инет-магаз есть
ааа, сорри, 10 лет :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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