kreuz написав:Але ж Ви пишите, що цього не робите, ані через касу, ані через банкомат. Тому лишається тільки один варіант, коли Ви сплачуєте своїй робітниці безготівково, а вже вона робить усі витрати, карткою чи готівкою...
Вариантов масса! Включая тумбочку Зарплату мне зачисляют на карту и я при необходимости расплачиваюсь картой в инете. В основном, пополняю депозиты СЕПом )) Домработница покупает на рынке лишь свежие продукты - мясо, овощи, творог, зелень... Т.е. те продукты, качество которых она может профессионально определить. А фасованные продукты она не покупает - просто пишет мне список продуктов и товаров, которые надо купить в супермаркете. Я всё это заказываю с доставкой на дом. Супермаркет присылает мне счет, я его оплачиваю своей картой в инете и курьер привозит всё на дом. Все остальные домашние траты оплачивает муж. Он своей картой рассчитывается везде, в том числе и снимает наличные для покупок продуктов на рынке.
kreuz написав:Але ж Ви пишите, що цього не робите, ані через касу, ані через банкомат. Тому лишається тільки один варіант, коли Ви сплачуєте своїй робітниці безготівково, а вже вона робить усі витрати, карткою чи готівкою...
Вариантов масса! Включая тумбочку Зарплату мне зачисляют на карту и я при необходимости расплачиваюсь картой в инете. В основном, пополняю депозиты СЕПом )) Домработница покупает на рынке лишь свежие продукты - мясо, овощи, творог, зелень... Т.е. те продукты, качество которых она может профессионально определить. А фасованные продукты она не покупает - просто пишет мне список продуктов и товаров, которые надо купить в супермаркете. Я всё это заказываю с доставкой на дом. Супермаркет присылает мне счет, я его оплачиваю своей картой в инете и курьер привозит всё на дом. Все остальные домашние траты оплачивает муж. Он своей картой рассчитывается везде, в том числе и снимает наличные для покупок продуктов на рынке.
Ваші варіанти однак працюють все ж або через касу (а як же ще готівка до тумбочки попадає?), або через карту (бо саме її реквізитами Ви користуєтесь при оплаті кур'єрської доставки), хоч Ви це чомусь заперечували.
А мій (так званий єдиний) Ви користуєте лише для поповнення депо по СЕПу. Хоч може й робітниці Ви також СЕПите зарплатню, хтозна. Проте з наведених подробиць зрозуміло, що більшість Вашого побуту організовують наближені до Вас люди, а не Ви особисто, тому й витрачаєтесь в більшості випадків не Ви, навіть уже неважливо як саме.
Сам звів використання готівки до мінімума, коли треба щось купити на базарі, бо навіть громадський транспорт у більшості вже карткою оплачую. Тож бажаю Вам подальших успіхів у кешлес економі та й у бізнесі, а в особистому житті здоров'я і щастя!
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...