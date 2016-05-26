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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:52
kreuz написав:
а як же ще готівка до тумбочки попадає?
в тумбочку кладут деньги клиенты, которые не пользуются банками
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