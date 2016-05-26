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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 188
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
69
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:52

  kreuz написав:а як же ще готівка до тумбочки попадає?

в тумбочку кладут деньги клиенты, которые не пользуются банками :)
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 16:48

  J написав:
  kreuz написав:а як же ще готівка до тумбочки попадає?

в тумбочку кладут деньги клиенты, которые не пользуются банками :)

Нет, у нас же лишь коммерческая недвижимость, поэтому оплата только безналом.

А в тумбочку кладет муж, который снимает деньги со своих карт.
У нас же и родители есть, которым уже под 90 лет. Им тоже мы помогаем только наличными.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 08:41

щось в лісі здохло,
АБ почав слати похожі рекламні мейли як ПБ

от зараз розповідає про приєднання до нової диджиталізаційної послуги - онлайн чеки

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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 10:24

  greenozon написав:щось в лісі здохло,
АБ почав слати похожі рекламні мейли як ПБ

от зараз розповідає про приєднання до нової диджиталізаційної послуги - онлайн чеки

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А коли тута будет можливість картками інших банків платити?
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kreuz
 
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