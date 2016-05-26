в тумбочку кладут деньги клиенты, которые не пользуются банками
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:52
в тумбочку кладут деньги клиенты, которые не пользуются банками
Додано: П'ят 21 лют, 2020 16:48
Нет, у нас же лишь коммерческая недвижимость, поэтому оплата только безналом.
А в тумбочку кладет муж, который снимает деньги со своих карт.
У нас же и родители есть, которым уже под 90 лет. Им тоже мы помогаем только наличными.
Жадность и Отвага!
Додано: Суб 22 лют, 2020 08:41
щось в лісі здохло,
АБ почав слати похожі рекламні мейли як ПБ
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Додано: Суб 22 лют, 2020 10:24
А коли тута будет можливість картками інших банків платити?
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