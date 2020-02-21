А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:52
kreuz написав:
а як же ще готівка до тумбочки попадає?
в тумбочку кладут деньги клиенты, которые не пользуются банками
J
Повідомлень: 4852
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 16:48
J написав: kreuz написав:
а як же ще готівка до тумбочки попадає?
в тумбочку кладут деньги клиенты, которые не пользуются банками
Нет, у нас же лишь коммерческая недвижимость, поэтому оплата только безналом.
А в тумбочку кладет муж, который снимает деньги со своих карт.
У нас же и родители есть, которым уже под 90 лет. Им тоже мы помогаем только наличными.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Додано: Суб 22 лют, 2020 08:41
щось в лісі здохло,
АБ почав слати похожі рекламні мейли як ПБ
от зараз розповідає про приєднання до нової диджиталізаційної послуги - онлайн чеки
greenozon
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Додано: Суб 22 лют, 2020 10:24
greenozon написав:
щось в лісі здохло,
АБ почав слати похожі рекламні мейли як ПБ
от зараз розповідає про приєднання до нової диджиталізаційної послуги - онлайн чеки
А коли тута будет можливість картками інших банків платити?
Відкривай
КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
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Додано: Суб 22 лют, 2020 11:58
kreuz, як тільки вони запроваджать підтримку цього сервісу.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Додано: Суб 22 лют, 2020 12:07
MASolomko так абанк поддерживает электронные квитанции
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omb
Повідомлень: 310
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Додано: Суб 22 лют, 2020 13:31
greenozon написав:
щось в лісі здохло,
АБ почав слати похожі рекламні мейли як ПБ
от зараз розповідає про приєднання до нової диджиталізаційної послуги - онлайн чеки
А звідки А-Банк знає вашу адресу електронної пошти? Я став клієнтом на цьому тижні в понеділок, вся процедура оформлення зайняла хвилин 15, і email у мене не спитали.
Julio
Повідомлень: 162
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Додано: Суб 22 лют, 2020 13:47
Julio
я *бувалий* клієнт АБ ще із тих часів коли ПБ + АБ = мега лав
думаю звідти
greenozon
Повідомлень: 7708
З нами з: 01.06.14
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Додано: Суб 22 лют, 2020 13:48
Julio написав:
А звідки А-Банк знає вашу адресу електронної пошти? Я став клієнтом на цьому тижні в понеділок, вся процедура оформлення зайняла хвилин 15, і email у мене не спитали.
Приведенную картинку а-банка в аппликуху в мобилку присылает - типа пуша.
Мои рефералки:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5 50 грн. - по промокоду Бонус к депозиту - TKE87JR https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Flamingo
Повідомлень: 4028
З нами з: 20.03.15
Подякував: 70 раз.
Подякували: 852 раз.
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Додано: Суб 22 лют, 2020 14:08
Flamingo написав: Julio написав:
А звідки А-Банк знає вашу адресу електронної пошти? Я став клієнтом на цьому тижні в понеділок, вся процедура оформлення зайняла хвилин 15, і email у мене не спитали.
Приведенную картинку а-банка в аппликуху в мобилку присылает - типа пуша.
И пуш и на эл.почту пришло. Почту взяли у Привата.
lel
Повідомлень: 2456
З нами з: 10.12.13
Подякував: 967 раз.
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