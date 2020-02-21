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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 лют, 2020 17:14
Как отключить вход в приложение по СМС?
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andreyiskra
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Додано: Суб 22 лют, 2020 18:50
andreyiskra написав:
Как отключить вход в приложение по СМС?
кажись немає спеціального налаштування..
мабуть программа сама приймає рішення щодо авторизації
я постійно по паролю заходжу і мені норм
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greenozon
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Додано: Суб 22 лют, 2020 20:10
andreyiskra написав:
Как отключить вход в приложение по СМС?
.....попробуйте переустановить приложение, заходите по отпечатку
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Додано: Суб 22 лют, 2020 20:22
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omb
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Додано: Суб 22 лют, 2020 20:45
До недавнего времени все работало без СМС. Использую два аккаунта. Теперь даже в свой аккаунт требует СМС. В свой то ещё х с ним. А вот в аккаунт жены не удобно.
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andreyiskra
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Суб 22 лют, 2020 13:28
kreuz
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