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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 лют, 2020 17:14
Как отключить вход в приложение по СМС?
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andreyiskra
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Додано: Суб 22 лют, 2020 18:50
andreyiskra написав:
Как отключить вход в приложение по СМС?
кажись немає спеціального налаштування..
мабуть программа сама приймає рішення щодо авторизації
я постійно по паролю заходжу і мені норм
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greenozon
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Додано: Суб 22 лют, 2020 20:10
andreyiskra написав:
Как отключить вход в приложение по СМС?
.....попробуйте переустановить приложение, заходите по отпечатку
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Додано: Суб 22 лют, 2020 20:22
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omb
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Додано: Суб 22 лют, 2020 20:45
До недавнего времени все работало без СМС. Использую два аккаунта. Теперь даже в свой аккаунт требует СМС. В свой то ещё х с ним. А вот в аккаунт жены не удобно.
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andreyiskra
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Додано: Пон 24 лют, 2020 14:51
MASolomko написав:
ps А вот обещанный кешбек к моему ДР за приглашение друзей с августа так не начислили до сих пор...
Так же прошел процесс замыливания ломбардом КБ к ДР за привлечение друга.
Варианты поддержки:
1. Нужно приглашать на оформление в ДР приглашенного.
2. Ожидайте 14 дней.
Ждем продолжения.
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sens
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Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
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