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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 лют, 2020 17:14
Re: А-Банк
Как отключить вход в приложение по СМС?
Додано: Суб 22 лют, 2020 18:50
кажись немає спеціального налаштування..
мабуть программа сама приймає рішення щодо авторизації
я постійно по паролю заходжу і мені норм
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Додано: Суб 22 лют, 2020 20:10
Додано: Суб 22 лют, 2020 20:22
Пинкод на карту поставили?
Додано: Суб 22 лют, 2020 20:45
До недавнего времени все работало без СМС. Использую два аккаунта. Теперь даже в свой аккаунт требует СМС. В свой то ещё х с ним. А вот в аккаунт жены не удобно.
Додано: Пон 24 лют, 2020 14:51
Так же прошел процесс замыливания ломбардом КБ к ДР за привлечение друга.
Варианты поддержки:
1. Нужно приглашать на оформление в ДР приглашенного.
2. Ожидайте 14 дней.
Ждем продолжения.
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Додано: Вів 25 лют, 2020 20:31
"По паролю" - маєте на увазі по пін-коду карти? Чи, може, є можливість захистити вхід повноцінним паролем? Мене, чесно кажучи, вхід за піном карти не дуже радує з міркувань безпеки, а переключитись на вхід за паролем не виходить. Спробував перевстановити андроїд-додаток, в результаті перестало надсилати одноразові паролі у вайбер, пускає одразу після введення піна. У веб-версії є опція зміни паролю, так там треба ввести старий пароль, а в мене його немає і не було.
Ех, пропонувала мені дівчина при оформлені свій номер телефону "якщо виникнуть якісь питання", а я відповів "та не треба, все ж зрозуміло" (а про себе ще й подумав "до того ж, я ще й одружений" )
Додано: Вів 25 лют, 2020 20:36
Re: А-Банк
Уже давно отменили. Нет персон манагеров. Не картайте себе - все до кращого.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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