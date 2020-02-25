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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 188
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
69
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 17:14

Re: А-Банк

Как отключить вход в приложение по СМС?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 18:50

  andreyiskra написав:Как отключить вход в приложение по СМС?

кажись немає спеціального налаштування..
мабуть программа сама приймає рішення щодо авторизації
я постійно по паролю заходжу і мені норм
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 20:10

  andreyiskra написав:Как отключить вход в приложение по СМС?

.....попробуйте переустановить приложение, заходите по отпечатку
abc111
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 20:22

Пинкод на карту поставили?
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 20:45

До недавнего времени все работало без СМС. Использую два аккаунта. Теперь даже в свой аккаунт требует СМС. В свой то ещё х с ним. А вот в аккаунт жены не удобно.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 14:51

  MASolomko написав:ps А вот обещанный кешбек к моему ДР за приглашение друзей с августа так не начислили до сих пор...

Так же прошел процесс замыливания ломбардом КБ к ДР за привлечение друга.
Варианты поддержки:
1. Нужно приглашать на оформление в ДР приглашенного. :mrgreen:
2. Ожидайте 14 дней. :mrgreen:
Ждем продолжения.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 20:31

  greenozon написав:
  andreyiskra написав:Как отключить вход в приложение по СМС?

кажись немає спеціального налаштування..
мабуть программа сама приймає рішення щодо авторизації
я постійно по паролю заходжу і мені норм

"По паролю" - маєте на увазі по пін-коду карти? Чи, може, є можливість захистити вхід повноцінним паролем? Мене, чесно кажучи, вхід за піном карти не дуже радує з міркувань безпеки, а переключитись на вхід за паролем не виходить. Спробував перевстановити андроїд-додаток, в результаті перестало надсилати одноразові паролі у вайбер, пускає одразу після введення піна. У веб-версії є опція зміни паролю, так там треба ввести старий пароль, а в мене його немає і не було.
Ех, пропонувала мені дівчина при оформлені свій номер телефону "якщо виникнуть якісь питання", а я відповів "та не треба, все ж зрозуміло" (а про себе ще й подумав "до того ж, я ще й одружений" :mrgreen: )
Julio
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 20:36

Re: А-Банк

  Julio написав:Ех, пропонувала мені дівчина при оформлені свій номер телефону "якщо виникнуть якісь питання", а я відповів "та не треба, все ж зрозуміло" (а про себе ще й подумав "до того ж, я ще й одружений


Уже давно отменили. Нет персон манагеров. Не картайте себе - все до кращого.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 05:30

Re: А-Банк

С этим банком стоит ли связываться по валютным депозитам?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
  • 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 06:44

  MASolomko написав:С этим банком стоит ли связываться по валютным депозитам?

Ну раньше (это 4 года назад) проблем не было - главное заказать валюту под выдачу за пару дней. Но после того как ставки тут стали не вкусными валюты тут не держал. Но думаю по надежности с тех пор мало что поменялось
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5
  • 50 грн. - по промокоду TKE87JR Бонус к депозиту - https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Flamingo
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