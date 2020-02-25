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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 лют, 2020 11:12
Flamingo написав: MASolomko написав:
С этим банком стоит ли связываться по валютным депозитам?
Ну раньше (это 4 года назад) проблем не было
Да и два года назад проблем с валютой не было.
Но есть ли смысл оформлять депозит под 2%?
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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