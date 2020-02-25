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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1553155415551556

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 188
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
69
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 11:12

  Flamingo написав:
  MASolomko написав:С этим банком стоит ли связываться по валютным депозитам?

Ну раньше (это 4 года назад) проблем не было

Да и два года назад проблем с валютой не было.
Но есть ли смысл оформлять депозит под 2%?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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  #<1 ... 1553155415551556
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