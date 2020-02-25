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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1553155415551556

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 188
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
69
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 11:12

  Flamingo написав:
  MASolomko написав:С этим банком стоит ли связываться по валютным депозитам?

Ну раньше (это 4 года назад) проблем не было

Да и два года назад проблем с валютой не было.
Но есть ли смысл оформлять депозит под 2%?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 17:28

Re: А-Банк

Проценты по депо опять вниз. Самый доходный Онлайн уже всего лишь 13% на год, на полгода 12,75%, на квартал - 12,5%. :(
summerbornn
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 17:38

  summerbornn написав:Проценты по депо опять вниз. Самый доходный Онлайн уже всего лишь 13% на год, на полгода 12,75%, на квартал - 12,5%. :(

В Сосіс банці сьогодні останній шанс застовбитись біля 15%, ціна стовпа 5000.
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 17:54

  summerbornn написав:Проценты по депо опять вниз. Самый доходный Онлайн уже всего лишь 13% на год, на полгода 12,75%, на квартал - 12,5%. :(


ще є куди (швидко) падати! :)
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 18:10

Квесторе_поверніться
Тільки відкриття через додаток недоступне. :(
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 18:15

  anikola13 написав:Квесторе_поверніться
Тільки відкриття через додаток недоступне. :(

Тоді поїзд пішов.
В відділенні до травня 2021 можна було застовпитися під 14,5%, виплата щомісячно, можливість поповнення.
Як піде по європейському сценарію це буде жир.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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