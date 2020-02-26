Да и два года назад проблем с валютой не было.
Но есть ли смысл оформлять депозит под 2%?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 лют, 2020 11:12
Да и два года назад проблем с валютой не было.
Но есть ли смысл оформлять депозит под 2%?
Жадность и Отвага!
Додано: Сер 26 лют, 2020 17:28
Re: А-Банк
Проценты по депо опять вниз. Самый доходный Онлайн уже всего лишь 13% на год, на полгода 12,75%, на квартал - 12,5%.
Додано: Сер 26 лют, 2020 17:38
В Сосіс банці сьогодні останній шанс застовбитись біля 15%, ціна стовпа 5000.
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Додано: Сер 26 лют, 2020 17:54
ще є куди (швидко) падати!
7% на кінець року
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 26 лют, 2020 18:15
Тоді поїзд пішов.
В відділенні до травня 2021 можна було застовпитися під 14,5%, виплата щомісячно, можливість поповнення.
Як піде по європейському сценарію це буде жир.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 26 лют, 2020 20:40
Або кредит 5-7-9 помре за рік
никому не верю
Додано: Сер 26 лют, 2020 20:43
Re: А-Банк
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 26 лют, 2020 20:49
алєгорія ... мабуть чи як
никому не верю
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