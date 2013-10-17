Да временное - у меня оплата полчаса назад не проходила с "зеленой" - потом попустило
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 бер, 2020 10:09
Да временное - у меня оплата полчаса назад не проходила с "зеленой" - потом попустило
Мои рефералки:
Додано: Нед 01 бер, 2020 10:22
1/1
Абанк продолжает меня наказывать . Опять КБ 1/1. Значит опять лежит без дела
Skiw
Додано: Нед 01 бер, 2020 10:35
Аналогично - второй месяц подряд при том, что в прошлом месяце карта пылилась. И все за то что в январе было ровно 500 грн. грязными. У супруги тогда же было на 2 копейки меньше - никаких ограничений. Ну что ж - сегодня лимит под "выедание" и на полку до мая . Тем более, что категории - фуфел ;(
Мои рефералки:
Додано: Пон 02 бер, 2020 09:00
Re: А-Банк
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
Додано: Пон 02 бер, 2020 09:29
У меня все четко, депики пополняются, кешбеки выводятся
Додано: Пон 02 бер, 2020 14:57
А мені ще і пропонують готівку на "вигідних" умовах:
За три роки віддавати у 2,5 рази більше.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Пон 02 бер, 2020 15:08
Re: А-Банк
Да, это явно не 5-7-9 , значит депо со ставками 18,5 имеют право на жизнь.
Страсти мордасти поутихнут СКОРО.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Вів 03 бер, 2020 09:12
Re: А-Банк
Может кто короновирусом смертельно болен и хочет прямо сейчас покуиить - так для них нормальное предложение.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
Додано: Сер 04 бер, 2020 23:49
Коронавирус - не СПИД. Им нельзя "заболеть смертельно". Вернее, выяснить, что это было смертельно, можно только уже по факту отправки на небеса, а до тех пор можно и вылечиться.
PS В приложение не могу зайти прямо сейчас - крутится колечко, и всё.
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