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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1555155615571558

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 188
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
69
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2020 10:09

  ingtrans написав:
  andreyiskra написав:Что за х..я? Хочу пополнить депо, 18,5 которое, - сервис временно не доступен.

Вероятно, что-то временное. Я сегодня без проблем пополнил несколько депозитов.

Да временное - у меня оплата полчаса назад не проходила с "зеленой" - потом попустило
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  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2020 10:22

1/1

Абанк продолжает меня наказывать :(. Опять КБ 1/1. Значит опять лежит без дела :)
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2020 10:35

  Skiw написав:Абанк продолжает меня наказывать :(. Опять КБ 1/1. Значит опять лежит без дела :)

Аналогично - второй месяц подряд при том, что в прошлом месяце карта пылилась. И все за то что в январе было ровно 500 грн. грязными. У супруги тогда же было на 2 копейки меньше - никаких ограничений. Ну что ж - сегодня лимит под "выедание" и на полку до мая ;). Тем более, что категории - фуфел ;(
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлень: 4091
З нами з: 20.03.15
Подякував: 73 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 09:00

Re: А-Банк

  Flamingo написав:Тем более, что категории - фуфел ;(


С утра висяк на входе в приложение :(
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлень: 810
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Подякував: 24 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 09:29

У меня все четко, депики пополняются, кешбеки выводятся
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 14:57

  omb написав:У меня все четко, депики пополняются, кешбеки выводятся


А мені ще і пропонують готівку на "вигідних" умовах:
Зображення

За три роки віддавати у 2,5 рази більше.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 15:08

Re: А-Банк

  Ой+ написав:За три роки віддавати у 2,5 рази більше.


Да, это явно не 5-7-9 , значит депо со ставками 18,5 имеют право на жизнь.
Страсти мордасти поутихнут СКОРО.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 09:12

Re: А-Банк

  Ой+ написав:За три роки віддавати у 2,5 рази більше.

Может кто короновирусом смертельно болен и хочет прямо сейчас покуиить - так для них нормальное предложение.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 23:49

  ukrprom2014 написав:
  Ой+ написав:За три роки віддавати у 2,5 рази більше.

Может кто короновирусом смертельно болен и хочет прямо сейчас покуиить - так для них нормальное предложение.

Коронавирус - не СПИД. Им нельзя "заболеть смертельно". Вернее, выяснить, что это было смертельно, можно только уже по факту отправки на небеса, а до тех пор можно и вылечиться.

PS В приложение не могу зайти прямо сейчас - крутится колечко, и всё.
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