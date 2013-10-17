Додано: Нед 01 бер, 2020 10:35

Skiw написав: Абанк продолжает меня наказывать . Опять КБ 1/1. Значит опять лежит без дела Абанк продолжает меня наказывать. Опять КБ 1/1. Значит опять лежит без дела

Аналогично - второй месяц подряд при том, что в прошлом месяце карта пылилась. И все за то что в январе было ровно 500 грн. грязными. У супруги тогда же было на 2 копейки меньше - никаких ограничений. Ну что ж - сегодня лимит под "выедание" и на полку до мая. Тем более, что категории - фуфел ;(