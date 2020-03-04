Денег напилесосили предостаточно. Всякие там плюшки + 0,5 за р2р - дорогого стоит.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 бер, 2020 15:26
Re: А-Банк
Денег напилесосили предостаточно. Всякие там плюшки + 0,5 за р2р - дорогого стоит.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Чет 05 бер, 2020 15:38
так там же черным по белому написано - системных банков 14 - усб в прошлом году слился, на вакантное место взяли следующего по списки. ДелоФФ то
Мои рефералки:
Додано: Чет 05 бер, 2020 15:42
АБ прислав промокод для MEGOGO, підписка "ТБ і Кіно: Стартова"
може комусь буде цікаво -
C5PJK87T
треба аткивувати до 31.03
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 05 бер, 2020 15:46
Сумніваюсь що в списку Братки вище француза Креді.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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