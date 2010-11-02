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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1556155715581559

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 188
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
69
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 15:26

Re: А-Банк

  Квесторе_поверніться написав:За шо так братків наказали?


Денег напилесосили предостаточно. Всякие там плюшки + 0,5 за р2р - дорогого стоит.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 15:38

  Квесторе_поверніться написав:За шо так братків наказали? :)
http://www.finbalance.com.ua/news/nbu-vklyuchiv-a-bank-surkisiv-u-spisok-do-sistemno-vazhlivikh

так там же черным по белому написано - системных банков 14 - усб в прошлом году слился, на вакантное место взяли следующего по списки. ДелоФФ то ;)
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  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 15:42

АБ прислав промокод для MEGOGO, підписка "ТБ і Кіно: Стартова"
може комусь буде цікаво -

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треба аткивувати до 31.03
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 15:46

  Flamingo написав:
  Квесторе_поверніться написав:За шо так братків наказали? :)
http://www.finbalance.com.ua/news/nbu-vklyuchiv-a-bank-surkisiv-u-spisok-do-sistemno-vazhlivikh

так там же черным по белому написано - системных банков 14 - усб в прошлом году слился, на вакантное место взяли следующего по списки. ДелоФФ то ;)

Сумніваюсь що в списку Братки вище француза Креді.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 17:54

  Квесторе_поверніться написав:
  Flamingo написав:
  Квесторе_поверніться написав:За шо так братків наказали? :)
http://www.finbalance.com.ua/news/nbu-vklyuchiv-a-bank-surkisiv-u-spisok-do-sistemno-vazhlivikh

так там же черным по белому написано - системных банков 14 - усб в прошлом году слился, на вакантное место взяли следующего по списки. ДелоФФ то ;)

Сумніваюсь що в списку Братки вище француза Креді.

И зря сомневаетесь. Там критерием системности является не фин.состояние мамки а к примеру количество депозитов привлеченных у физиков, количество филиалов, озват регионов + еще какие-то критерии по которым французы не взлетают
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 18:57

  Квесторе_поверніться написав:Сумніваюсь що в списку Братки вище француза Креді.
Там список по алфавиту. А так выше всех Приват (2%).
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:13

Re: А-Банк

В бета-версии приложения 2.01.24 подвезли виртуальные карты в UAH, USD, EUR.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
  • 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:32

MASolomko
А зачем они нужны? Платить на порносайтах? Так у нас только один форумчанин на таком специализируется :mrgreen:
Vorlon
 
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