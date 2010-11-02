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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:41
Vorlon написав:
А зачем они нужны?
Например гривневую можно использовать для пополнения депо в случае, если кредитка в минусе и нету уни-нулевки...
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Flamingo
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