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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1557155815591560

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 188
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
69
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:41

Re: А-Банк

  Vorlon написав:А зачем они нужны?
Например гривневую можно использовать для пополнения депо в случае, если кредитка в минусе и нету уни-нулевки...
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 18:03

Re: А-Банк

И у кого-нибудь получилось открыть виртуальную карту?
У меня приложение вылетает сразу после ввода ОТП кода для подтверждения открытия карты.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 19:43

облазив АБ ІБ - нема опцій по відкриттю карт
дуже бідний функціонал.. жаль
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 19:47

Re: А-Банк

Свинорылу на заметку: оплата зе-картой в магазе Рошен проходит по категории "Продукты" с соответствущим кешбэком.
Julio
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