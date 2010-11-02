Например гривневую можно использовать для пополнения депо в случае, если кредитка в минусе и нету уни-нулевки...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:41
Re: А-Банк
Например гривневую можно использовать для пополнения депо в случае, если кредитка в минусе и нету уни-нулевки...
Мои рефералки:
Додано: П'ят 06 бер, 2020 18:03
Re: А-Банк
И у кого-нибудь получилось открыть виртуальную карту?
У меня приложение вылетает сразу после ввода ОТП кода для подтверждения открытия карты.
Додано: П'ят 06 бер, 2020 19:43
облазив АБ ІБ - нема опцій по відкриттю карт
дуже бідний функціонал.. жаль
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 06 бер, 2020 19:47
Re: А-Банк
Свинорылу на заметку: оплата зе-картой в магазе Рошен проходит по категории "Продукты" с соответствущим кешбэком.
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