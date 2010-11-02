RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1557155815591560

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 188
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
69
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:41

Re: А-Банк

  Vorlon написав:А зачем они нужны?
Например гривневую можно использовать для пополнения депо в случае, если кредитка в минусе и нету уни-нулевки...
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4121
З нами з: 20.03.15
Подякував: 74 раз.
Подякували: 882 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 18:03

Re: А-Банк

И у кого-нибудь получилось открыть виртуальную карту?
У меня приложение вылетает сразу после ввода ОТП кода для подтверждения открытия карты.
unknownurl
 
Повідомлень: 24
З нами з: 01.10.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 19:43

облазив АБ ІБ - нема опцій по відкриттю карт
дуже бідний функціонал.. жаль
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7822
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 19:47

Re: А-Банк

Свинорылу на заметку: оплата зе-картой в магазе Рошен проходит по категории "Продукты" с соответствущим кешбэком.
Julio
Аватар користувача
 
Повідомлень: 165
З нами з: 12.10.16
Подякував: 6 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 20:24

Re: А-Банк

  Julio написав:Свинорылу на заметку: оплата зе-картой в магазе Рошен проходит по категории "Продукты" с соответствущим кешбэком.


Оплата альфою в цьому місяці 10% кешбеку в Рошені.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3247
З нами з: 19.04.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 395 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 21:54

  Ой+ написав:
  Julio написав:Свинорылу на заметку: оплата зе-картой в магазе Рошен проходит по категории "Продукты" с соответствущим кешбэком.


Оплата альфою в цьому місяці 10% кешбеку в Рошені.

У мене в Альфі солодощі були 10% у січні, 2% у лютому, а у березні взагалі немає.
Julio
Аватар користувача
 
Повідомлень: 165
З нами з: 12.10.16
Подякував: 6 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 22:02

Julio у меня есть 10% на сладости в альфе, тока ним и пользуюсь
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 564
З нами з: 08.04.14
Подякував: 14 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1557155815591560
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Flamingo, IDAN, kostya77 і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 600, 601, 602
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
6019 801901
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 бер, 2020 21:07
EmiR
Альфа-Банк 1 ... 8247, 8248, 8249
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
82482 9717185
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 бер, 2020 21:06
Мизантрóп
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3921, 3922, 3923
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
39221 4757794
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 бер, 2020 20:51
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (17911)
06.03.2020 22:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.