|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:41
Vorlon написав:
А зачем они нужны?
Например гривневую можно использовать для пополнения депо в случае, если кредитка в минусе и нету уни-нулевки...
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
- 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 4123
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 74 раз.
- Подякували: 883 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 бер, 2020 18:03
И у кого-нибудь получилось открыть виртуальную карту?
У меня приложение вылетает сразу после ввода ОТП кода для подтверждения открытия карты.
-
unknownurl
-
-
- Повідомлень: 24
- З нами з: 01.10.19
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 бер, 2020 19:43
облазив АБ ІБ - нема опцій по відкриттю карт
дуже бідний функціонал.. жаль
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 7824
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 493 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 06 бер, 2020 19:47
Свинорылу на заметку: оплата зе-картой в магазе Рошен проходит по категории "Продукты" с соответствущим кешбэком.
-
Julio
-
-
- Повідомлень: 165
- З нами з: 12.10.16
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 бер, 2020 20:24
Julio написав:
Свинорылу на заметку: оплата зе-картой в магазе Рошен проходит по категории "Продукты" с соответствущим кешбэком.
Оплата альфою в цьому місяці 10% кешбеку в Рошені.
Не так добре з грошима, як погано без них.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 3249
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 395 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 бер, 2020 21:54
Ой+ написав: Julio написав:
Свинорылу на заметку: оплата зе-картой в магазе Рошен проходит по категории "Продукты" с соответствущим кешбэком.
Оплата альфою в цьому місяці 10% кешбеку в Рошені.
У мене в Альфі солодощі були 10% у січні, 2% у лютому, а у березні взагалі немає.
-
Julio
-
-
- Повідомлень: 165
- З нами з: 12.10.16
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 бер, 2020 22:02
Julio у меня есть 10% на сладости в альфе, тока ним и пользуюсь
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 564
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 40 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 07 бер, 2020 08:01
Julio написав:
У мене в Альфі солодощі були 10% у січні, 2% у лютому, а у березні взагалі немає.
Альфа зрізає % кешбеку, якщо активно користуватись категорією - напевно були активне юзання. В мене по одному акаунту до 100 грн., то і на цей місяць залишили 10%.
Не так добре з грошима, як погано без них.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 3249
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 395 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|17691
|2485362
|
Суб 07 бер, 2020 07:31
Slx
|
|6020
|802141
|
Суб 07 бер, 2020 07:21
sens
|
|39222
|4758409
|
|